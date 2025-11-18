Momenti di apprensione questa mattina a Deiva Marina per un operaio ventenne portato d’urgenza al San Martino di Genova dopo essere stato colpito da un albero. Erano da poco passate le 9 quando il giovane, che stava lavorando all’esterno di un appartamento in ristrutturazione, è stato colpito dalla pianta abbattuta dal forte vento. Il ragazzo è stato accompagnato da chi era con lui alla vicina Pubblica assistenza Croce d’oro deivese dove è arrivata anche l’automedica Delta 3 del 118. Il giovane operaio non ha mai perso conoscenza ma i medici dopo un’attenta valutazione hanno stabilito il ricovero a Genova. L’elicottero è stato fatto atterrare al campo sportivo di Deiva, assistito dai Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Levanto.

L’articolo Giovane operaio colpito da un albero a Deiva Marina: ricoverato al San Martino proviene da Città della Spezia.

