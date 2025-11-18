Il Comune di Genova ritocca al rialzo i prezzi dei biglietti dei musei ma due diventano gratuiti

Genova. Ritocchi al rialzo per le tariffe di gran parte dei musei cittadini ma anche gratuità per alcune strutture. È quanto stabilito dal Comune di Genova che oggi in consiglio ha approvato le delibere con le proposte di giunta. “Le proposte – si legge in una nota di Tursi – sono state formulate a partire da un nuovo e generale riassesto tariffario del polo museale civico, che determinerà l’aggiornamento dei prezzi dei musei al panorama nazionale e internazionale e l’inserimento di alcune bigliettazioni cumulative volte a migliorare l’agibilità di alcuni poli museali frazionati ma di eccezionale interesse come i musei di Nervi (Wolfsoniana, GAM, Raccolte Frugone, Museo Luxoro).

Inoltre dal 1 gennaio 2026 il museo del Risorgimento, in corso di completo rinnovamento grazie a un importante contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, e il museo archeologico di Pegli, dove è conservata la tomba neolitica del Principe delle Arene Candide, saranno a ingresso gratuito.

» leggi tutto su www.genova24.it