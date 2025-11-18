COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Il Comune di Genova ritocca al rialzo i prezzi dei biglietti dei musei ma due diventano gratuiti

Il Comune di Genova ritocca al rialzo i prezzi dei biglietti dei musei ma due diventano gratuiti

museo archeologia ligure

Genova. Ritocchi al rialzo per le tariffe di gran parte dei musei cittadini ma anche gratuità per alcune strutture. È quanto stabilito dal Comune di Genova che oggi in consiglio ha approvato le delibere con le proposte di giunta. “Le proposte – si legge in una nota di Tursi – sono state formulate a partire da un nuovo e generale riassesto tariffario del polo museale civico, che determinerà l’aggiornamento dei prezzi dei musei al panorama nazionale e internazionale e l’inserimento di alcune bigliettazioni cumulative volte a migliorare l’agibilità di alcuni poli museali frazionati ma di eccezionale interesse come i musei di Nervi (Wolfsoniana, GAM, Raccolte Frugone, Museo Luxoro).

Inoltre dal 1 gennaio 2026 il museo del Risorgimento, in corso di completo rinnovamento grazie a un importante contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, e il museo archeologico di Pegli, dove è conservata la tomba neolitica del Principe delle Arene Candide, saranno a ingresso gratuito.

» leggi tutto su www.genova24.it