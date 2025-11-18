Il medico di famiglia Angelinelli insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Ha settant’anni, ma non ha alcuna intenzione di smettere di fare il medico: Pierluigi Angelinelli, volto storico della medicina di famiglia ad Arcola e alla Spezia, è appena stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento gli è stato consegnato in piazza Verdi, il 4 novembre, durante la giornata dedicata alle Forze Armate e all’Unità nazionale, davanti a tanti colleghi e cittadini che in lui vedono da decenni un punto di riferimento.

