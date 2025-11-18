COMMENTA
Il medico di famiglia Angelinelli insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il dottor Pierluigi Angelinelli

Ha settant’anni, ma non ha alcuna intenzione di smettere di fare il medico: Pierluigi Angelinelli, volto storico della medicina di famiglia ad Arcola e alla Spezia, è appena stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento gli è stato consegnato in piazza Verdi, il 4 novembre, durante la giornata dedicata alle Forze Armate e all’Unità nazionale, davanti a tanti colleghi e cittadini che in lui vedono da decenni un punto di riferimento.

