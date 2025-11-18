Inaugurato a Sarzana l’ufficio di Prossimità, Ponzanelli: “Un servizio restituito alla città”

Restituire un servizio alla comunità, avvicinare la giustizia ai cittadini, ridurre tempi e difficoltà per le persone più fragili. Nasce con questi obiettivi il nuovo Ufficio di Prossimità del Comune di Sarzana, inaugurato questa mattina nei locali al piano terra dell’ex Tribunale di piazza Don Ricchetti e operativo da domani, 19 novembre, ogni mercoledì dalle 10 alle 12. Lo sportello sarà dedicato ai servizi di volontaria giurisdizione – amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare, pratiche riguardanti minori – per i quali non è necessario l’avvocato. I cittadini potranno ricevere informazioni, supporto alla compilazione dei moduli e depositare telematicamente gli atti destinati al Tribunale della Spezia, evitando spostamenti ripetuti verso il capoluogo. Un vantaggio concreto per famiglie, anziani, persone con disabilità e in generale per chi affronta procedimenti che richiedono tutela e cura. Il nuovo presidio non servirà solo Sarzana ma l’intera Val di Magra. “È un ritorno significativo in un servizio che era stato soppresso – ha commentato il sindaco Cristina Ponzanelli – Restituiamo un luogo pubblico essenziale e di prossimità che alleggerisce le procedure per i cittadini più fragili e rafforza il ruolo di Sarzana come riferimento del territorio”.

