Italrugby, Pablo Dimcheff: “Il Cile sarà una squadra molto motivata”

Genova. Mattinata tipicamente invernale a Torino dove la Nazionale Italiana Maschile prosegue la preparazione verso il Test Match contro il Cile, terza ed ultima partita nelle Quilter Nations Series per gli Azzurri in calendario allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 novembre alle 21.10. Le partite degli Azzurri sono trasmesse in diretta su Sky Sport e Rai.

Allenamento intenso per la squadra guidata da Gonzalo Quesada che nella prima parte della mattinata ha svolto lavoro collettivo – e successivamente divisi in reparto – sul campo del Cus Torino. Nella seconda parte il gruppo si è spostato in palestra.

