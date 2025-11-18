La Liguria torna a “Roots-IN” di Matera, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini

Liguria. Regione Liguria partecipa alla nuova edizione di Roots-IN International Exchange, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini che si conclude oggi a Matera.

L’evento, organizzato dall’Ente Regionale per il Turismo della Basilicata in collaborazione con ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresenta il primo e unico appuntamento in Italia interamente dedicato al turismo delle radici, un settore in forte crescita che valorizza i legami culturali e familiari tra gli italiani nel mondo e i loro territori di origine. Regione Liguria, attraverso Agenzia in Liguria, si presenta con uno stand istituzionale dedicato alla promozione dell’offerta turistica legata alle esperienze autentiche, alle tradizioni e ai borghi che raccontano l’identità ligure. Allo stand sono presenti anche Oasi srl e Son’io Liguria ETS, realtà impegnate nello sviluppo di progetti e itinerari dedicati al turismo esperienziale e alla riscoperta del patrimonio locale.

