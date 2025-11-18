Meteo, giornata nuvolosa ma stabile: temperature in calo

Genova. Piovaschi residui in nottata sullo Spezzino, in rapido esaurimento entro l’alba. Cieli sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi per l’intero periodo, salvo il transito di velature tra tardo pomeriggio e serata. Cieli molto nuvolosi o localmente coperti sui versanti padani per mezzo di nuvolosità bassa, più serrata in mattinata sui settori centro-orientali e sulle cime Avetane (ove non si esclude qualche fiocco sporadico) e su quelli centro-occidentali a partire dalle ore centrali.

Si apre un periodo più freddo sulla nostra regione: la discesa di aria fredda proveniente dai paesi Baltici e dalla Scandinavia valica dapprima le Alpi, per poi fare il suo ingresso, sul finire dalla settimana, dalla valle del Rodano, con una possibile parentesi perturbata (da confermare).

