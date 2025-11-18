Occupazione abusiva di aree portuali: a processo il console Benvenuti e altre tre persone

Genova. C’è un’altra tegola giudiziaria per il console della Culmv Antonio Benvenuti, oltre alla vicenda relativa alla morte del portuale Giovanni Macciò, investito e ucciso da una ralla nel terminal Psa di Pra’
Il console della Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova, difeso dall’avvocato Andrea Vernazza, è infatti a processo in concroso con altre tre persone (assistite dagli avvocati Pietro Bogliolo e Gennaro Velle) per avere occupato abusivamente la superficie di 1250 metri quadrati del demanio marittimo dentro l’area portuale a ridosso di viale Africa denominata “stazione fuori muro ex parcheggio guardia di finanza”.