Pegli, via libera al porticciolo, lavori al via nei primi mesi del 2026: ci sarà la nuova stazione fs

Genova. Il progetto di riqualificazione del porticciolo di Genova Pegli, che prevede la realizzazione di nuovi posti barca e opere di collegamento tra Pegli e Pra’, ha compiuto un passo decisivo verso l’avvio dei lavori. L’assessora all’Urbanistica, Francesca Coppola, infatti, rispondendo all’interrogazione del consigliere Mauro Avvenente (Vince Genova) ha confermato che l’iter urbanistico-edilizio è stato concluso.

Le opere hanno ricevuto l’autorizzazione a seguito del completamento della valutazione di impatto ambientale ministeriale. Per quanto riguarda la doncessione Demaniale, il rilascio è ora in capo all’Autorità di Sistema Portuale, la quale ha già espresso il proprio assenso e si occuperà di completare le valutazioni e rilasciare i titoli necessari. Come prossimi passi, il progetto esecutivo dovrà essere presentato agli uffici comunali entro tre mesi dalla chiusura della Conferenza dei servizi, con l’obiettivo di avviare i lavori nei primi mesi del prossimo anno.

» leggi tutto su www.genova24.it