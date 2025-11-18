Peste suina africana: un nuovo caso a Sesta Godano

Un nuovo caso di peste suina africana in Liguria, in particolare a Sesta Godano in provincia della Spezia. Lo riporta l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta: “Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.945 casi. Stabili a 794 in Piemonte, crescono a 1.151 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 794 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte. In Liguria è stata riscontrata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Spezia, a Sesta Godano (tre in totale). Il totale in regione cresce a 1.151 casi. Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana”.

L’articolo Ruggia: “Potenziamento casello Ceparana risultato storico, frutto di un impegno porttato avanti da noi della Lega” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com