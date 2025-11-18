Premio sportivo ligure 2025: vincono Lorenzo Mark Finn, Luca Porro e Giulia Segatori

Genova. Lorenzo Mark Finn, Luca Porro e Giulia Segatori si aggiudicano la trentatreesima edizione dello Sportivo ligure dell’anno. I tre atleti sono stati premiati dall’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, nella Sala Levante dei Magazzini del Cotone, al termine della cerimonia ospitata per la prima volta all’interno del Festival Orientamenti. Per Luca Porro ha ritirato il premio il fratello Simone, per per Giulia Segatori il presidente della PGS Auxilium Genova Angelo Serra.

“Lorenzo, Luca e Giulia sono i volti di un 2025 speciale per la nostra Liguria, proclamata Miglior Regione Europea dello Sport — ha sottolineato l’assessore —. Portare il loro esempio tra i giovani di Orientamenti significa mostrare concretamente ai ragazzi presenti al Festival come lo sport insegni costanza, disciplina e determinazione, qualità preziose in ogni percorso di vita”.

