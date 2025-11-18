Rapallo: assegnazione di tre aree demaniali marittime, la commissione

Con determina dirigenziale a firma dell’architetto Rodolfo Orgiu, l’amministrazione comunale ha nominato la commissione per il bando di gara per l’assegnazione in concessione di tre aree demaniali marittime destinate alla nautica da diporto. i lotti sono:
Lotto 1, porzione Molo Duca degli Abruzzi per una superficie di mq. 62,80 per installare e mantenere
una gru tipo ”bigo” per il varo e l’alaggio dei natanti (tre offerte);
– Lotto 2, specchio acqueo per una superficie di complessivi mq 2.380, per il posizionamento di n. 30
ormeggi a gavitello stagionali presso la rada antistante la Spiaggia di Travello in Località San Michele
di Pagana (quattro offerte);
– Lotto 3, specchio acqueo per una superficie di complessivi mq 1.080 per l’installazione di n. 15
ormeggi a gavitello stagionali presso la rada antistante la Spiaggia di Travello in Località San Michele di
Pagana.(due offerte).