Riforma sanità, i dubbi dei medici del Villa Scassi. Bucci rassicura: “Mai più ospedali di serie B”

Genova. Primo incontro sulla riforma della sanità regionale all’ospedale Villa Scassi, dove il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò hanno incontrato nel pomeriggio i professionisti sanitari – in maggioranza medici – per illustrare i contenuti della legge in fase di approvazione e raccogliere osservazioni e contributi dal personale. Presenti anche Paolo Bordon, direttore dell’area Salute della Regione Liguria, e il presidente dell’Ordine dei medici di Genova Alessandro Bonsignore.

Secondo il ridisegno della sanità predisposto dalla giunta Bucci, l’ospedale Villa Scassi si troverà di fatto suddiviso tra due diverse realtà: la nuova Azienda Tutela Salute Liguria, che riunirà sotto di sé tutte e cinque le Asl trasformandole in aree sociosanitarie, e l’Azienda Ospedaliera Metropolitana che ingloberà anche il San Martino e il Galliera oltre al futuro polo di Erzelli.

» leggi tutto su www.genova24.it