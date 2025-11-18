Ruggia: “Potenziamento casello Ceparana risultato storico, frutto di un impegno porttato avanti da noi della Lega”

Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega nel Consiglio provinciale della Spezia e capogruppo d’opposizione a Vezzano Ligure, in una nota esprime “grande soddisfazione per l’avvio dei lavori di riqualificazione del casello autostradale di Ceparana, un’opera attesa da anni e che rappresenta una vera e propria rivoluzione per la mobilità e l’economia dell’intero territorio”.

“Questo è un risultato storico – dichiara Ruggia – frutto di un impegno politico portato avanti con determinazione da noi della Lega, sia a livello locale che nazionale. Come capogruppo d’opposizione a Vezzano Ligure, mi sono sempre battuto affinché quest’opera fondamentale venisse realizzata, consapevole delle esigenze concrete dei cittadini e delle imprese della nostra zona”. Ruggia nella nota ringrazia “la senatrice Stefania Pucciarelli per il costante impegno e l’attenzione verso il nostro territorio, il vice ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, il ministro Matteo Salvini e la Regione Liguria”, affermando il capogruppo provinciale del Carroccio che “la realizzazione di questo intervento è la dimostrazione che quando la Lega lavora in sinergia tra territorio e governo, i risultati arrivano”.

