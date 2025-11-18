Sanità, l’opposizione presenta a Bucci la contro-riforma: “No azienda unica, partiamo dal basso”

Genova. No all’azienda unica ligure ma rafforzamento delle tre aree operative ottimali Ponente, Area metropolitana e Levante. Sì al coordinamento degli ospedali genovesi, no alla fusione. Sì al modello di prossimità, no all’accentramento. L’opposizione presenta la sua contro-riforma della sanità in Liguria con un documento in nove punti che verrà consegnato al presidente Marco Bucci.

Due le finalità, come spiega l’ex candidato presidente Andrea Orlando nella conferenza stampa convocata davanti all’ospedale San Martino: “La prima è rispondere al presidente: capiremo quanto di quel documento ritiene sia da mettere sul tavolo e in ragione di questo misureremo la nostra opposizione. L’altro aspetto, che individua un metodo radicalmente alternativo, riguarda il fatto che sottoporremo questo documento alle forze sociali, alle associazioni, ai cittadini, perché vogliamo che, quando si parla di sanità, non si parli soltanto di primari, di direttori generali, ma si anche e soprattutto delle condizioni di chi sta male e di chi non riesce a curarsi. Noi vogliamo rovesciare questo ragionamento e definire gli interventi partendo dal basso verso l’alto“.

» leggi tutto su www.genova24.it