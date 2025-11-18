COMMENTA
Sospiro di sollievo a Luni: ritrovato dopo un giorno di ricerche l’uomo che si era allontanato da casa

Stefano Piccini

Sospiro di sollievo per le sorti di Stefano Piccini, 66 anni, scomparso ieri pomeriggio da Luni. L’uomo è stato rintracciato oggi attorno alle 13 nella zona boschiva in località La Bandita, sulla strada bianca “del soldato”. L’allarme era scattato anche sui social network, dove i familiari hanno lanciato un tam-tam per ritrovarlo. Dopo quasi un giorno di ricerche, l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute dalle numerose forze messe in campo: volontari, Protezione civile, Carabinieri e Vigili del fuoco. A comunicare il ritrovamento è stata anche la famiglia, che attraverso i social ha ringraziato quanti si sono spesi nelle ricerche.

