Sospiro di sollievo per le sorti di Stefano Piccini, 66 anni, scomparso ieri pomeriggio da Luni. L’uomo è stato rintracciato oggi attorno alle 13 nella zona boschiva in località La Bandita, sulla strada bianca “del soldato”. L’allarme era scattato anche sui social network, dove i familiari hanno lanciato un tam-tam per ritrovarlo. Dopo quasi un giorno di ricerche, l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute dalle numerose forze messe in campo: volontari, Protezione civile, Carabinieri e Vigili del fuoco. A comunicare il ritrovamento è stata anche la famiglia, che attraverso i social ha ringraziato quanti si sono spesi nelle ricerche.

L’articolo Sospiro di sollievo a Luni: ritrovato dopo un giorno di ricerche l’uomo che si era allontanato da casa proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com