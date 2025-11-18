Trac Festival: circo, teatro, anteprime nazionali, due tendoni in Piazza Europa e al Pin per la terza edizione

Il Trac Festival cresce, si sdoppia e anima la città durante il periodo delle feste con la sua terza edizione, in programma dal 16 dicembre al 6 gennaio. La manifestazione, promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro civico e di Artificio23 , trova quest’anno in Piazza Europa una seconda “sede” per i suoi eventi , con un grande teatro-tenda affiancato dallo storico chapiteau allestito al Pin. Il programma internazionale si arricchisce con la messa in scena di due anteprime nazionali: OctOpus di Circa Tsuïca e Fratello di Cie Bêstîa.

