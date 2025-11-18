Vaccarezza (FI): “Nel 2026 un Baby Pit Stop per l’allattamento in una sede della Regione”

Liguria. “Regione Liguria proseguirà nel suo impegno per la promozione e la diffusione dei Baby Pit Stop, spazi pubblici protetti in cui le mamme possono allattare agevolmente il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino, e sta lavorando per attivarne uno proprio all’interno dei Palazzi regionali già nel 2026”. E’ quanto comunica Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, a margine della seduta odierna del consiglio, durante la quale ha discusso un’interrogazione sul tema, alla quale ha dato risposta l’assessore Paolo Ripamonti.

“Promuovere un ambiente favorevole all’allattamento anche nei luoghi di lavoro – dichiara Vaccarezza – è di primaria importanza per garantire alle mamme la piena continuità dell’allattamento stesso. I Baby Pit Stop, nati da un’idea dell’UNICEF, costituiscono un sostegno concreto in questa direzione”.

