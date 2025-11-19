Addestramento nel Mar Ligure per i cacciamine Gaeta, Rimini e Viareggio

Attività addestrativa nel Mar Ligure per i cacciamine Gaeta, Rimini e Viareggio della 5ª Divisione navale. “Due giorni in mare dedicati a mantenere elevata la preparazione degli equipaggi, anche al di fuori dei principali impegni operativi”, si legge in un post pubblicato dalla Marina Militare su Facebook, corredato da alcuni scatti, tra cui quello che vedete qua sopra, in cui fa da sfondo ai cacciamine il ramo occidentale del nostro golfo.

“L’esercitazione ha consolidato la piena sinergia tra le unità, con particolare attenzione alle procedure di ricerca, localizzazione e identificazione di oggetti posati sul fondale. Un addestramento fondamentale per assicurare prontezza e sicurezza in ogni scenario”, si legge ancora.

