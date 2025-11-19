Auto in fiamme alla Foce: automobilista illeso

Paura nel pomeriggio per un automobilista alla Foce a causa di un incendio divampato dalla sua auto. L’uomo mentre si trovava alla guida si è accorto che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi. Pochi istanti, cruciali. Si è messo in sicurezza e in breve tempo dal mezzo si sono propagate le fiamme. I Vigili del fuoco arrivati sul posto in pochi minuti hanno spento il rogo e sono proseguite le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del mezzo.

