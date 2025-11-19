Autonomia differenziata in Liguria, firmata la pre-intesa: meno vincoli per sanità e protezione civile

Liguria. E’ stata firmata oggi la pre-intesa sui primi quattro ambiti: protezione civile, sanità, previdenza complementare e professioni. Con l’incontro tra il presidente Marco Bucci e il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli parte la prima fase dell’autonomia differenziata in Liguria.

Il documento dovrà passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni e del Parlamento per i rispettivi pareri entro 60 e 90 giorni. Poi l’accordo – sottoscritto nelle scorse ore anche in Piemonte, Lombardia e Veneto – dovrà essere trasformato in una legge dello Stato per diventare operativo. Nel frattempo verrà esaminato anche dal Consiglio regionale. “Non è necessario – spiega Bucci – ma a gennaio faremo comunque un check“.

» leggi tutto su www.ivg.it