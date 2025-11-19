COMMENTA
Politica

Autonomia differenziata, Sanna (Pd): “Bucci firma pre-intese, ma la Liguria è la Regione del Nord più bisognosa di risorse dello Stato”

bucci sanna

Liguria. Anche il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna attacca il presidente della Regione Marco Bucci sull’autonomia differenziata in occasione della visita di Calderoli.

“Bucci firma per le pre-intese ma non si rende conto che la Liguria è la regione del nord che ha più bisogno delle risorse e del sostegno dello Stato. L’ennesima mossa comunicativa ma le esigenze dei liguri sono altre. Nelle prossime settimane emergerà con chiarezza il buco della sanità e con questo anche quanto la Liguria spende per permettere ai suoi cittadini di curarsi nelle altre regioni”.

