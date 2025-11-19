Bando commercio, il gruppo Albissola Tradizione e Futuro: “Intenzioni non bastano se non sono accompagnate da strumenti chiari”

Albissola Marina. “Accogliamo con favore il fatto che l’amministrazione abbia finalmente avviato una prima iniziativa economica a sostegno del commercio locale. È un segnale importante, che conferma quanto questo settore abbia bisogno di attenzione concreta. Le intenzioni, però, non bastano se non sono accompagnate da strumenti chiari, solidi e tecnicamente fondati”. Lo dichiarano i Consiglieri Comunali del gruppo Albissola Tradizione e Futuro Giovanni Siri, Borghi Deborah e Michela Moretti Girardengo.

“Siamo pienamente favorevoli – aggiungono – alla destinazione di fondi pubblici e alla predisposizione di un bando dedicato alle attività commerciali e artigianali. Proprio per questo riteniamo essenziale che tali risorse vengano assegnate con criteri oggettivi, trasparenti ed equi, in grado di premiare davvero i progetti più meritevoli, sostenibili e capaci di generare valore nel tempo”.

