Cicagna: la crisi dell’automotive colpisce la Rolcar, annunciati 15 esuberi su 31 operai

Dall’ufficio stampa di Cisl Liguria

“Oggi ci siamo mobilitati insieme a Fiom e Uilm con uno sciopero insieme ai lavoratori davanti al Comune di Cicagna perché la Rolcar, azienda che si occupa di tergicristalli elettrici, ha annunciato 15 esuberi su 31 operai complessivi che lavorano nello stabilimento. Ringraziamo il sindaco di Cicagna, Marco Limoncini, che ha mostrato grande sensibilità e si è schierato al nostro fianco. Adesso chiediamo una convocazione urgente all’azienda per entrare nel dettaglio, bisogna trovare una soluzione: capiamo i problemi di Rolcar che sta pagando la crisi dell’automotive ma non siamo disponibili a stare in silenzio di fronte a questa situazione. Abbiamo informato anche Regione e Città Metropolitana, serve l’aiuto di tutte le istituzioni per salvare questi posti di lavoro”, spiega Davide Grino, responsabile del Tigullio per la Fim Cisl Liguria

