Confermata la Stella Michelin di Giacomo Devoto e Locanda de’ Banchieri

Dopo i recenti riconoscimenti sulle guide di Gambero Rosso ed Espresso, oggi per Giacomo Devoto e la sua Locanda de’ Banchieri è arrivata anche l’attesissima conferma della Stella Michelin. Sull’edizione 2026 presentata questa mattina al Teatro Regio di Parma c’è infatti anche il ristorante dello chef sarzanese che sulle colline di Fosdinovo, affacciato sulla Val di Magra, continua a tenere alta la bandiera dell’alta cucina del territorio. “Arrivare alla stella è un traguardo unico – ha sottolineato Devoto – riconfermarla è la costanza nel voler fare sempre meglio. Ringrazio tutto il mio staff per questo nuovo traguardo”. La nuova edizione della Rossa ha segnato anche due nuovi ingressi stellati per la Liguria, si tratta di Cracco Portofino e Rezzano Cucina e Vini a Sestri Levante. Al top della cucina italiana si confermano i quattordici tre stelle dell’anno scorso a cui si è aggiunto il ristorante La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba. Ha fatto notizia infine la stella persa da Gianfranco Vissani con il suo ristorante di Baschi.

