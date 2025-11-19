Danneggia auto, siepi e muretti e si scaglia contro i Carabinieri: giovane denunciato a Luni

E’ stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale il 22enne che nel tardo pomeriggio di ieri ha seminato il panico sull’Aurelia nei pressi di Dogana di Luni. Intorno alle 18.00 di martedì il giovane, originario di Matera, ha azzardato un sorpasso toccando con la sua Bmw un’altra vettura per poi uscire la carreggiata e danneggiare la siepe della “Casa del Parmigiano”, urtando un’altra auto in sosta a bordo strada e abbattendo un muretto privato prima di finire la sua corsa. La macchina ha subito danni ingenti ma il ragazzo non ha riportato particolari conseguenze. La vicenda però non è finita qui perché una volta sceso si è scagliato verbalmente contro il titolare di un’attività adiacente e le altre persone intervenute per accertarsi delle sue condizioni. Fra queste anche i Carabinieri allertati da passanti e residenti, che hanno faticato non poco per riportarlo alla calma. I militari sono intervenuti con il personale della vicina Pubblica Assistenza e con i Vigili del Fuoco che si sono anche adoperati anche per regolarizzare la viabilità dopo l’arrivo dei soccorsi.

