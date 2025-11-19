Donne nella Blue Economy, percentuale in calo: i dati presentati al Festival Orientamenti

Genova. Il format della Regione Liguria “Donne sul Ponte di Comando – La Blue Economy“, presentato lo scorso 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna con l’obiettivo di promuovere attivamente la partecipazione e l’inclusione femminile nei settori della blue economy, è sbarcato al Festival Orientamenti, il più importante evento regionale dedicato all’orientamento formativo e professionale in corso a Genova.

Questa mattina le socie di Wista Italy, l’Associazione delle donne operanti nel settore marittimo, hanno incontrato le studentesse e gli studenti presenti in Sala Levante insieme all’assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro e a professioniste dello shipping, del trade e della logistica. L’appuntamento era mirato a orientare in modo specifico le giovani donne nella scelta dei percorsi di studio e di carriera legati all’economia del mare.

» leggi tutto su www.genova24.it