Ex Ilva, Salis: “Urso venga a Genova a dare risposte”. A Cornigliano prosegue il blocco a oltranza

Genova. “Mi sono impegnata politicamente per il forno elettrico, ora ci devono dare delle risposte nette e sarebbe bello che ce le dessero qua a Genova, come m’hanno chiesto una risposta sul forno elettrico qua a Genova. È il ministro che deve rispondere, e noi lo aspettiamo qua a darci delle risposte“. Lo ha detto la sindaca Silvia Salis parlando ai lavoratori ex Ilva in presidio permanente a Cornigliano.

La convocazione del tavolo su Genova non è arrivata, quindi la protesta prosegue a oltranza: “Non ci sono soluzioni, dormiremo qui come abbiamo detto“, ha confermando Armando Palombo della Rsu Fiom Cgil. Giovedì alle 7 assemblea davanti alla portineria dello stabilimento, poi il principale appuntamento istituzionale della giornata sarà in prefettura nel pomeriggio, in attesa che arrivi la fatidica data dell’incontro dedicato all’ex Ilva di Genova.

