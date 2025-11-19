Lerici, Buticchi in sala consiliare con “La più bella del mondo”

Il Lions Club Lerici Golfo dei Poeti, in collaborazione con UniTre Lerici e con il patrocinio del Comune di Lerici, invita la cittadinanza alla presentazione del nuovo romanzo di Marco Buticchi, La più bella del mondo, in programma giovedì 20 novembre alle ore 16:30 nella sala consiliare del Comune di Lerici. Maestro del romanzo d’avventura italiano che da sempre affascina il pubblico con uno stile vivace, fluido e appassionante, in sala consiliare Buticchi dialogherà con la prof.ssa Maria Teresa Eguez.

Un’occasione speciale per incontrare uno degli scrittori più amati del panorama letterario italiano, in un luogo che per lui, cittadino lericino da sempre e molto legato al territorio, ha il sapore di casa.

Al termine della presentazione, l’autore sarà disponibile per un firmacopie.

