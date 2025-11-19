L’inverno entra senza bussare: neve e crollo delle temperature nel week end

Genova. L’inverno non bussa ed entra senza chiedere permesso in Liguria. Questo è quanto ci aspetta nel prossimo fine settimana, quando una enorme massa d’aria fredda in arrivo dalla penisola scandinava, dopo aver attraversato le Alpi, traboccherà oltre gli Appennini, portando su Genova e il resto della regione un vero e proprio crollo termico. E insieme al freddo, arriverà anche la neve, attesa nelle vallate interne, anche a quote relativamente basse.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Liguria (Arpal) oggi ha emesso un bollettino che preannuncia l’ingresso di questa massa d’aria gelida sul bacino del Mediterraneo e i modelli previsionali parlano chiaro: “Tra venerdì e sabato, dopo avere superato la Pianura Padana, complice un fronte di bassa pressione, il freddo scenderà anche in Liguria, portando con sé una perturbazione che colpirà soprattutto il centro della regione – conferma Federico Buscemi, previsore di Arpal – con una quota neve in calo fino ai 200 di altitudine sui versanti padani del centro ponente”.

