Non risponde al telefono da giorni: 70enne trovato privo di vita in casa

Tragedia nel pomeriggio nel quartiere del Favaro. Un uomo di 70 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. L’allarme è stato lanciato dalla sorella che provava a contattarlo da giorni. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, il 118 e i Vigili del fuoco. Una volta aperta la posta dell’appartamento l’uomo è stato trovato esanime. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

L’articolo I giochi da tavoliere dall’antichità ad oggi e la presentazione del dipinto del compianto Enzo Dadà: doppio appuntamento ad Aulla proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com