Pallanuoto F/ Conference Cup, il Bogliasco affronta spagnole e rumene

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951
L’AGN Energia Bogliasco 1951 ha scoperto il proprio destino europeo. Questa mattina è stato infatti effettuato il sorteggio della seconda fase della Conference Cup femminile, che vedrà le biancazzurre impegnate nel Gruppo A insieme a due avversarie di assoluto valore internazionale: le spagnole del CN Sant Feliu e le rumene del CSM Unirea Alba Iulia.
Il raggruppamento si disputerà in sede unica, dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, in una località che sarà comunicata nei prossimi giorni dalla LEN.
In palio c’è un traguardo prestigioso: le prime due classificate del girone accederanno alle Final Eight, in programma a fine marzo, avanzando così tra le migliori otto squadre della competizione.
Il Bogliasco, reduce da un positivo cammino europeo iniziato con la storica partecipazione all’Euro Cup, è pronto a vivere un’altra pagina importante della propria avventura continentale, con entusiasmo, determinazione e la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque.