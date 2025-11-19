Pallavolo, primo successo in campionato per il Podenzana Tresana

Il Podenzana Tresana coglie il primo successo in questo campionato affermandosi 3 a 1 in trasferta nel recupero con la Vbc alla Casa della Gioventù di Rapallo. Primi punti in campionato dunque per le rossoblù, che in tale modo si tolgono dal fondo della classifica del girone di Levante della 1.a Divisione ligure di pallavolo femminile. Questo il tabellino:

VBC RAPALLO – PODENZANA TRESANA 1 – 3

SET: 17-25 / 25-20 / 25-18 / 25-23.

VBC RAPALLO: Zerega, Landini Giulia, Dodi, Buresta, Landini Giorgia, Righetti, Ravagnati, liberi Solari e Centanaro; n.e. Mussari e Russo.

ARREDAMENTI LORENZELLI ELISA GROUP PODENZANA TRESANA: Cuffini, Guastalli, La Mattina, Bartoli, Antiga, Giannoni V. Lavarra, Serio, Perini, liberi Tonarelli e Tartaglia; Abasidi e Giannoni F.

ARBITRO: Elisa Cereghino.

