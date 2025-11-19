Riflessioni (in)attuali

“In un angolo remoto dell’universo scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari c’era una volta un astro, su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e menzognero della ‘storia del mondo’: ma tutto ciò durò soltanto un minuto. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire”.

Si tratta di un passo estrapolato da Su verità e menzogna in senso extramorale di F. W. Nietzsche. Ancora una volta, almeno questo è il senso nel quale assumo queste righe, il filosofo tedesco, con caustica ironia, solleva il velo dell’inganno e mostra all’uomo la sua reale condizione. L’intera umanità e tutto il suo viaggio non sono altro che un effimero incedere “in un angolo remoto dell’universo”, un cammino breve che è stato preceduto da infinite eternità prima della sua comparsa e che, presumibilmente, non avvertiranno minimamente la sua scomparsa. É solo la “spaventata arroganza” dell’uomo che reclama l’autoinganno della specie: siamo investiti di una missione, comprendere. La capacità del nostro intelletto, abbinata alla congenita tracotanza e fragilità della specie, ha bisogno di pensarsi come altro dal perenne fluire del tutto senza uno scopo se non quello auto conservativo, nulla che indii l’universo né che lo annichilisca. Solo l’essere umano ha bisogno di pensarsi come investito di senso e, espandendo la propria logica su ogni fenomeno che incontra, è allora che concepisce il sole come finalizzato a fornirgli calore, le piante per garantirgli l’ossigeno e, come cascame conclusivo, eccolo a interrogarsi quasi offeso: “Ma a cosa diavolo servono le zanzare se mi producono solo fastidi”? È applicando la medesima logica che abbiamo concepito il meraviglioso espandersi dell’universo come frutto di un progetto all’interno del quale, noi, eccezione privilegiata, saremmo partecipi dell’eternità e destinati a un prolungamento di esistenza “individuale” all’infinito grazie alla partecipazione che solo noi condividiamo con il divino. Paradossalmente ne consegue che il divino stesso non potrebbe che esistere, essere causa e senso del tutto che altrimenti lo stesso verrebbe meno anche per noi. Quanta paura di accettare la verità, e quanta abilità nell’organizzare un “intelligente inganno condivisibile” che, se adeguatamente replicato nel tempo, può divenire addirittura fondamento etico delle nostre vite.

