‘Santa’: a un anno e mezzo dall’insediamento, incontro tra l’amministrazione e i cittadini

La sala del cinema Centrale di Santa Margherita non era certo gremita. Sul palco l’amministrazione comunale e in platea i cittadini tra cui tre ex sindaci e molti sostenitori della giunta. Una serata di confronto. A coordinare gli interventi Simone Rosellini giornalista del Secolo XIX. La sorpresa è che l’autosilo della stazione ferroviaria non è un progetto cassato definitivamente, ma oggetto di un prossimo incontro con le Ferrovie; il vecchio progetto prevedeva che il costo di costruzione di ogni posto macchina fosse di 250mila euro, cifra insostenibile.

