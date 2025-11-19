COMMENTA
Savona, Carlo Cottarelli alla cerimonia del XVIII Premio Cronin

Savona. Venerdì 21 novembre alle ore 16:45 nella Sala Rossa del Municipio, in piazza Sisto IV, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della diciottesima edizione del Premio Cronin, uno degli appuntamenti culturali più radicati e importanti di Savona, già noto nel panorama nazionale, e promosso dalla Sezione G. B. Parodi” dell’Associazione Medici Cattolici Italiani. Per l’occasione interverrà l’economista Carlo Cottarelli, Premio alla Carriera 2025.

Istituito nel 2007, presieduto e animato dal medico Marco Lovisetti e intitolato al grande medico e scrittore scozzese Archibald Joseph Cronin, il concorso letterario a cui medici e odontoiatri possono partecipare inviando testi inediti è patrocinato da enti come la Regione Liguria, il Comune di Savona, l’Associazione Medici Scrittori Italiani, l’Associazione Medici Cattolici Italiani, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona e la Società Italiana di Psichiatria.

