Sfollati di via Piacenza, M5s: “Abolizione dell’Imu e esenzione tassa su occupazione suolo”

Genova. Da oltre mille giorni, 80 famiglie attendono una risposta da tribunali, Ctu e assicurazioni, dopo che il rogo del 14 febbraio 2023 ha ridotto in cenere abitazioni e attività lavorative. “Come gruppo consiliare, porteremo le loro istanze in Consiglio comunale già alla prima seduta utile. Crediamo che l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico dei ponteggi e l’abolizione dell’Imu per chi in via Piacenza è proprietario di una seconda casa (che non esiste più) siano richieste legittime“,

Questo il commento del consigliere comunale del M5S Marco Casini, primo firmatario di un’interrogazione per fare luce sulla situazione degli sfollati.

