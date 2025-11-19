Trent’anni di Lia, tra memoria e futuro: la Spezia presenta il progetto che trasforma il museo del Prione

Tre dicembre 1996. Quel giorno, una rigida giornata di fine autunno, la città della Spezia conobbe il suo primo museo capace di andare al di là delle collezioni civiche per lo più ereditate dal lavoro di reperimento e catalogazione svolto in origine da Ubaldo Mazzini prima e Ubaldo Formentini poi. In quella giornata si aprirono le porte del museo inevitabilmente intitolato a quell‘Amedeo Lia che donò alla città una collezione privata messa assieme in cinquant’anni di passione. Un luogo allestito su sua precisa indicazione all’interno dell’antico complesso conventuale dei frati minimi “San Francesco di Paola”, costruito a partire dal 1616. Per onorare una storia che nel 2026 traguarderà i trent’anni e che ha aiutato a cambiare anche un po’ l’inerzia sociale e, nell’ultimo decennio in parte anche economica, di una città fino a quel momento cresciuta e prosperata intorno all’Arsenale militare e all’occupazione per lo più di stampo statale e para-statale, il Comune della Spezia ha deciso di organizzare un calendario di iniziative che portino contenuti nuovi e ordinare una serie di interventi strutturali coerenti con questa desiderata ventata di novità.

