Vandalizzata la panchina dedicata a Maria Luigia Borrelli, vittima del delitto del trapano

Genova. Vandalizzata ancora prima che potesse essere inaugurata. È un gesto che fa male, quello contro la panchina rossa che il municipio Medio Ponente e Uil hanno installato in piazza Machiavelli, a Sestri Ponente, in ricordo di Maria Luigia Borrelli, la donna il cui femminicidio è diventato tristemente noto come “il delitto del trapano”.

La panchina è stata imbrattata di spray nero nella notte, nonostante le transenne e la targa che specificava la genesi dell’iniziativa. Mercoledì pomeriggio però è stata ugualmente inaugurata “come segno di resistenza e di rispetto verso tutte le donne che hanno subito violenza”, come ha spiegato il presidente di municipio Fabio Ceraudo.

» leggi tutto su www.genova24.it