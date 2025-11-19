Zoagli: “Incantevole passeggiata a mare, trascurata”

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo “Zoagli nel cuore” in consiglio comunale

Nel borgo zoagliese ci sono due bellissime passeggiate a mare denominate “ Lungomare Canevaro “ (di levante) e “ Dei Naviganti “ (di ponente), le quali sono uniche ricavate nella roccia con il mare adiacente e vengono arricchite nella loro bellezza dall’illuminazione specialmente quella scenografica con i riflessi nel mare, hanno una lunghezza di circa 500 metri cadauna, e per la loro bellezza oltre alla stagione estiva vengono a visitarle parecchie persone dai comuni vicinori anche nelle altre stagioni, mare permettendo. Considerando quanto sopra citato dovrebbero essere tenute sempre in buono stato e con costante manutenzione per tutto l’anno, mentre invece come si evince dalle foto allegate in alcuni punti il sedime è in pessimo stato specialmente nella passeggiata di levante che è quella più frequentata, specialmente sotto la torre Saracena è un brutto segnale di abbandono, che serpeggia un po’ in tutto il territorio zoagliese per non parlare delle ringhiere arrugginite al massimo.

