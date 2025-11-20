A Riccò del Golfo nasce il primo atto del progetto “Generazioni”

Un nuovo modello di welfare territoriale prende forma a Riccò del Golfo di Spezia con il primo atto del progetto “Generazioni”, un percorso sociale partecipato che mette al centro famiglie, minori, adulti e anziani, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto comunitario e creare nuove opportunità di crescita condivisa. Il progetto muove i suoi primi passi con la firma del Patto di Comunità, un accordo che vede uniti Asl5, Distretto Sociale, Croce Rossa di Riccò del Golfo, realtà del terzo settore e Comune di Riccò del Golfo di Spezia.

La firma avverrà lunedì 24 novembre alle 18, al Palazzetto dello Sport, in occasione di un momento simbolico e concreto: la presentazione alle famiglie del conto corrente per i nuovi nati, iniziativa sostenuta da Crédit Agricole, che donerà un conto con 50 euro di apertura a ogni bambino nato nel 2024, 2023 e 2022 residente nel Comune. Sono 57 le famiglie coinvolte, che rappresentano «il primo passo di una visione moderna, ma dal sapore antico, di politiche sociali pensate per il futuro della comunità», spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa mette al centro il tema del risparmio consapevole, valorizzando il ruolo dell’educazione finanziaria come strumento di autonomia, responsabilità e progettualità familiare. Non a caso la consegna dei conti correnti è inserita nel lancio ufficiale del progetto “Generazioni”, un percorso che ambisce a creare un ecosistema sociale inclusivo, in cui istituzioni, associazioni e cittadini collaborino per non lasciare indietro nessuno.

Il Patto di Comunità rappresenta così un impegno reciproco: gli enti si assumono il compito di costruire servizi più vicini ai bisogni reali delle persone; le famiglie partecipano attivamente alla vita comunitaria; le associazioni contribuiscono con iniziative e competenze per rafforzare il capitale sociale del territorio.