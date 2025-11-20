Ampliato l’affidamento per le luminarie, sforata quota 200mila euro

Più luce, significa più Natale, ma soprattutto più shopping. La giunta comunale della Spezia ha approvato un ampliamento del servizio di allestimento, assistenza tecnica e disallestimento delle luminarie natalizie. La determinazione dirigenziale formalizza un aumento dell’impegno di spesa a favore della ditta aggiudicatrice, la Nuova Neon Group.

L’affidamento iniziale ammontava a un totale di 188.668 euro. Tuttavia, durante la fase di allestimento, è emersa la necessità di estendere il servizio in ulteriori zone della città non contemplate nel progetto iniziale, ma considerate densamente popolate e ricche di attività commerciali. Inoltre, si è ravvisata l’esigenza di concentrare un maggior numero di luci in alcune aree specifiche per ottenere un effetto scenico migliore.

