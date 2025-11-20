Chiavari: a maggio 2026 il Giro d’Italia farà tappa in città

Era stato Genova 24, lo scorso 4 ottobre, ad anticipare che il Giro d’Italia 2026 avrebbe fatto tappa a Chiavari. L’obiettivo di Enzo Grenno che tiene i rapporti con gli organizzatori per la Regione, desiderava portare il Giro in Liguria quest’anno, ma è ben accolto anche nel 2026. L’ultima volta che corsa rosa aveva fatto tappa a Chiavari era l’11 maggio (arrivo) e il 12 (partenza). Il Comune aveva istituito una commissione presieduta dal sindaco di allora Roberto Levaggi per provvedere a quanto necessario ad accogliere la carovana. Il Giro del 2026 si svolge 9 al 31 maggio; non e ancora nota la data della tappa Viareggio- Chiavari che vedrà i girini darsi battaglia sul Bracco e oi in volata lungo il “lavagnaio” fino ad arrivare a Chiavari. L’annuncio ufficiale il primo dicembre.

Ricordiamo che il Giro ha attraversato Chiavari negli anni 2013, 2014, 2o21, 2023, 2024.

» leggi tutto su www.levantenews.it