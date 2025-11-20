Cogorno: il Villaggio del Ragazzo guarda alle professioni nautiche; domani duplice accordo

Dal Villaggio del Ragazzo

Un settore in continua espansione e con una crescente necessità di figure professionali al passo con i tempi. E’ la nautica, fiore all’occhiello dell’economica italiana, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inserito nel “Libro Verde made in Italy 2030” al fianco delle storiche 4A – abbigliamento, alimentare, arredamento e automotive – tradizionali pilastri dell’industria italiana. In quest’ottica si inserisce il duplice protocollo d’intesa, che verrà siglato domani, nell’ambito del Festival Orientamenti, presso i Magazzini del Cotone di Genova, fra Villaggio del Ragazzo e Amico & Co, uno dei pochi centri di refitting e riparazione operanti in tutto il mondo, specializzato in super e megayacht e tra Villaggio del Ragazzo, Accademia del Turismo e Genova For Yachting, associazione che riunisce numerose aziende del comparto nautico.

» leggi tutto su www.levantenews.it