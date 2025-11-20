Domani l’autopsia sul corpo di Ombretta Bresciani. Le indagini proseguono, nessuna traccia del cellulare

L’esame autoptico sul corpo di Ombretta Bresciani, la donna di 53 anni trovata priva di vita ieri mattina nelle acque del fiume Vara a San Pietro Vara, nel territorio comunale di Varese Ligure, si terrà domani mattina. L’autopsia rappresenterà un primo punto di svolta nelle indagini per capire cosa abbia provocato la morte della donna, cuoca e residente a Massa, che aveva trovato nella Val di Vara un luogo di serenità e dove amava passare il tempo nella seconda casa messa a disposizione da un’amica.

In questa fase, i Carabinieri stanno ricostruendo le ore antecedenti al ritrovamento del corpo. La donna aveva partecipato a una cena con alcuni amici per poi far ritorno all’abitazione dove stava trascorrendo le sue giornate. Qualcosa, però, l’ha spinta a uscire e non ha più fatto ritorno.

Il figlio è arrivato in seguito e, non trovandola, ha lanciato l’allarme: sono così scattate le ricerche, proseguite per tutta la notte fino al tragico epilogo del mattino successivo. Da un primo esame esterno, eseguito dal medico legale sul luogo del ritrovamento, non sono emersi segni evidenti di violenza. I militari si sono recati anche nell’abitazione dove era ospitata e da dove sarebbe uscita così com’era: con gli abiti da casa e in pantofole. Le calzature non sono state trovate sul corpo e potrebbero essere state trascinate via dalla corrente. Anche il cellulare non è stato trovato ma cercato nell’area del ritrovamento; gli investigatori stanno tenendo in considerazione che possa essere finito nel fiume.

