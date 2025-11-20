Ecco il calendario dei pompieri 2026

Da Matteo Origo, presidente Cral Vigili del Fuoco Genova

Scriviamo in qualità di Cral (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) dei Vigili del Fuoco di Genova per presentare ufficialmente un’iniziativa di grande valore culturale e sociale realizzata per l’anno 2026: il nostro “ Calendario dei pompieri 2026”. Il progetto è frutto di una proficua e stimolante collaborazione con la prestigiosa Scuola Internazionale di Comics di Genova, i cui talentuosi studenti hanno saputo interpretare e celebrare, attraverso l’arte del fumetto e dell’illustrazione, il quotidiano impegno e il coraggio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Siamo particolarmente onorati che questa iniziativa abbia ricevuto il Patrocinio del Comune di Genova, un riconoscimento che ne sottolinea la rilevanza civica e il forte legame con il tessuto cittadino.

