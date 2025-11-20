COMMENTA
Sport

Euro Cup: Rari Nantes Savona, passaggio del turno conquistato con il successo sullo Spandau

BPM Savona Vs VK Spandau 04

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la squadra tedesca del Wasserfreunde Spandau 04, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 4^ giornata del Group Stage dell’Euro Cup di Pallanuoto 2025/2026. 17 a 11 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita sempre saldamente nelle mani dei biancorossi.

Marcatori dell’incontro sono stati con 4 reti Oliver Leinweber, tripletta per Rocchi e Figlioli, doppietta per Damonte, Occhione e Guidi, una rete per Bruni.

