Ex Ilva, incontro al ministero il 28 novembre a Roma: sciolto il presidio a Cornigliano

Genova. I sindacati e gli enti locali di Genova e degli altri stabilimenti ex Ilva del Nord Italia sono convocati a Roma, il 28 novembre, presso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy alle 15. Alle 16, sempre al Mimit, l’incontro sarà ampliato a discutere l’intero sistema aziendale siderurgico quindi comprendendo anche la vertenza di Taranto.

La convocazione ufficiale, in carta intestata, è arrivata alle 17.30 durante l’incontro in prefettura. Tempo, per la delegazione sindacale che da ieri mattina sciopera, occupa la fabbrica ed è in presidio permanente a Cornigliano, di tornare in piazza Savio, tenere un’assemblea pubblica tra colleghi e annunciare lo scioglimento del blocco stradale che per due giorni ha tenuto in scacco la viabilità cittadina. Il presidio si è sciolto alle 19, con qualche strascico temporale per rimuovere tende, pallet e falò e ripulire la zona dalle 40 ore di bivacco.

