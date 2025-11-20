Finale, Ferrara: “Giocato un buon calcio contro l’Albissole. A Ceriale non si va a passeggiare, bisogna migliorare con mentalità”

Finale Ligure. Il Finale ha dato filo da torcere all’Albissole per raggiungere la qualificazione in semifinale di coppa. Tra andata e ritorno sono arrivate delle buone risposte in un periodo in cui la squadra di Alessi necessita di tornare a ritrovare la propria miglior versione e tornare a macinare punti per riprendere il proprio percorso di crescita.

Il 3-2 ceramista al “Borel” ha visto quindi un buon Finale, come sottolinea Luca Ferrara nel post partita: “Abbiamo creato tante occasioni e messo palloni in mezzo con qualità. Ci manca quella cattiveria sotto porta per concretizzare come si deve, e un po’ più di convinzione nei nostri mezzi, a partire da me stesso e da tutti gli altri. Dev’essere una cosa univoca. Però abbiamo giocato un buon calcio: secondo me è stata una buona partita”.

