Giornata Nazionale dell’Albero, a Spotorno una passeggiata botanica “Città custodi di semi” e attività con le scuole

Spotorno. In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero che ogni anno si celebra il 21 novembre, il Comune di Spotorno propone un programma articolato di attività dedicate alla tutela del verde, alla conoscenza delle piante spontanee e all’educazione ambientale. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con il Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) Riviera del Beigua, con il supporto della Fondazione CIMA, del Nucleo Carabinieri Forestale di Savona e della ditta F.lli Rebella S.r.l.

Venerdì 21 novembre: piantumazioni e attività dedicate agli studenti

» leggi tutto su www.ivg.it